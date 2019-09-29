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    إجلاء 538 راكبًا اثر اندلاع حريق في عبارة يونانية

    12:17 ص الأحد 29 سبتمبر 2019
    إجلاء 538 راكبًا اثر اندلاع حريق في عبارة يونانية

    اندلاع حريق في عبارة يونانية

    أثينا - (أ ش أ):

    أجلت السلطات اليونانية 538 راكبًا إثر اندلاع حريق في عبارة يونانية أثناء رحلة من ميناء إيجومينيتسا باليونان إلى مدينة فينسيا الإيطالية.

    وذكرت السلطات اليونانية - وفقا لصحيفة (جريك ريبورتر) على الإنترنت - أن الحريق اندلع في الطابق الرابع من مرآب السيارات بالعبارة "أوليمبيك شامبيون"، لكنه سرعان ما تم إخماد الحريق لأن أنظمة مكافحة الحرائق الأوتوماتيكية للسفينة عملت منذ اللحظة الأولى.

    وأشار المسؤولون إلى أنه عندما تم اكتشاف الحريق، غيرت العبارة طريقها وتوجهت مباشرة إلى مدينة إيجومينيتسا، حيث قام جميع ركابها ومعظم أفراد طاقمها بمغادرة السفينة.

    ولفتت الصحيفة إلى أن اثنين من الركاب تعرضا لمشاكل في التنفس بسبب الدخان داخل السفينة، ونقلا إلى المركز الصحي في إيجومينيتسا.

    هذا المحتوى من

    Asha
    اندلاع حريق أثينا اليونان مدينة فينسيا
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