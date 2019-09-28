عمان: عدم قيام دولة فلسطين يؤدي لاستمرار العنف

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، إن بلاده تؤكد على رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لافتًا إلى أن عمان تؤيد اتفاق المرحلة الانتقالية في السودان.

وأضاف علوي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن بلاده معنية بتأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

ودعا لاحترام خطوط الفصل الملاحي في مضيق هرمز، وعدم التصعيد هناك، لافتًا إلى دعم جميع الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.

ودعا بن علوي، جميع الأطراف اليمنية لتغليب مصلحة الوطن، لافتًا إلى دعم بلاده لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وشدد على أن عدم قيام دولة فلسطينية يؤدي لاستمرار العنف والإرهاب.