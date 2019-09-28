الإمارات: إيران تواصل انتهاك القانون الدولي وتسليح الجماعات الإرهابية

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، إن بلاده شاركت الجهود الإقليمية لتخفيف التوترات والتوصل لحلول سلمية لأزمات المنطقة.

وأضاف بن زايد، في كلمته باجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الجماعات الإرهابية طورت إمكانياتها من دول مارقة هدفها زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة.

واستطرد، أن إيران تواصل انتهاك القانون الدولي وتسليح الجماعات الإرهابية، لافتًا إلى أن الاعتداءات على السعودية وأخرها على منشآت أرامكو لا تمس بأمن المملكة وحسب بل تطال الاقتصاد العالمي.

وأكد بن زايد، أن الاتفاق النووي الإيراني لم يتطرق إلى التدخلات الإيرانية في المنطقة وتطويرها صواريخ بالستية ودعمها جماعات إرهابية.

وقال وزير الخارجية الإماراتي: "نؤكد سيادتنا على الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، وسنواصل جهودنا لتحقيق السلام في اليمن رغم الانتهاكات الحوثية".