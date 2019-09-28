"أوقفوا قتل السيدات".. احتجاجات نسائية في تركيا على العنف ضد المرأة

أنقرة - (أ ش أ):

تظاهرت عشرات النساء في اسطنبول السبت، احتجاجًا على أعمال العنف التي تستهدف النساء.

فيما نددن بعجز الحكومة عن مواجهة هذه الظاهرة التي تواصل الازدياد.

وذكر راديو "مونت كارلو" الإخباري، أن المتظاهرات سارت في حي "كاديكوي" في القسم الآسيوي من المدينة، وأطلقن هتافات "أوقفوا قتل النساء"، و"لا تتفرجوا على هذا العنف، افعلوا شيئا لوقفه".

جدير بالذكر أنه خلال الأشهر الثمانية الأخيرة قتلت 284 امرأة في تركيا بينهن 40 خلال شهر أغسطس وحده، كما قتلت 440 امرأة خلال العام المنصرم، وذلك بحسب تعداد لمجموعة مدافعة عن حقوق النساء في تركيا.