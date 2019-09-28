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    مصرع 7 أشخاص فى أعمال عنف ذات صلة بالانتخابات الرئاسية بأفغانستان

    08:59 م السبت 28 سبتمبر 2019
    مصرع 7 أشخاص فى أعمال عنف ذات صلة بالانتخابات الرئاسية بأفغانستان

    أرشيفية

    كابول - (أ ش أ):

    أفادت آخر التقارير الإخبارية الواردة من كابول الليلة بسقوط 7 قتلى خلال أعمال العنف ذات الصلة بالانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم في أفغانستان.

    وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته باللغة الانجليزية - أن القتلى هم 4 من المدنيين و3 من رجال الأمن ، فيما أصيب أكثر من 50 من المدنيين خلال أعمال العنف الانتخابية .

    ويرى المراقبون أن هذه الأعداد تبدو - مع ذلك - محدودة نسبيا إذا ما وضعنا في الاعتبار ما حدث خلال الانتخابات السابقة في أفغانستان فضلا عن أعمال العنف التي تقع بشكل شبه يومي في تلك الدولة الآسيوية.

    وكانت مراكز الاقتراع في أفغانستان قد أغلقت أبوابها - في وقت سابق - بعد انتهاء عملية التصويت، حيث من المنتظر أن تعلن النتائج النهائية بعد السابع من نوفمبر المقبل .

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