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    رئيس العليا للانتخابات التونسية يجدد دعوته للإفراج عن القروي

    08:39 م السبت 28 سبتمبر 2019
    رئيس العليا للانتخابات التونسية يجدد دعوته للإفراج عن القروي

    نبيل القروي

    القاهرة - مصراوي:

    جدد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، نبيل بفون، دعوته للإفراج عن المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي، للمشاركة في حملته الانتخابية.

    وأضاف بفون، في تصريحات صحفية، نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن 13 أكتوبر هو الموعد المبدئي لإجراء الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في تونس.

    وكانت منظمات محلية وأجنبية قالت إن القروي لم يتمتع بفرصة متكافئة في الجولة الأولى ولم يتمكن من التوجه لناخبيه في مناظرات تلفزيونية، ودعت إلى منحه حق الاتصال بناخبيه.

    هيئة الانتخابات التونسية نبيل القروي

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