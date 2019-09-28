الأمن اللبناني يعثر على "عبوة وهمية تدريبية" على متن طائرة قطرية

بيروت - (أ ش أ):

أعلنت أجهزة الأمن اللبنانية عن العثور على "عبوة وهمية" داخل أحد المستوعبات القادمة من التشيك على متن طائرة قطرية، مشيرة إلى أنه تبين أن العبوة كانت قد تم وضعها من قبل الأجهزة المعنية التشيكية في إطار إجراء اختبار تدريبي لجهاز المسح بالأشعة (سكانر) داخل مطار براج، وأنه تم نسيانه داخل المستوعب في الطائرة القطرية.

وكانت وسائل الإعلام اللبنانية قد تداولت خبرا مفاده عثور القوى الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) على طرد ملغوم، على متن إحدى الطائرات القادمة من العاصمة القطرية (الدوحة)، وأنه يحتوي على 200 جرام من مادة (سي فور) شديدة الانفجار.

وذكر جهاز قوى الأمن الداخلي - في بيان مساء اليوم - أن جهاز أمن المطار عثر فجر أمس الجمعة، على جسم مشبوه على شكل عبوة متفجرة موصولة بهاتف محمول، في أحد المستوعبات القادمة من التشيك على متن الطائرة القطرية، وأنه بعد فحصه من قبل خبراء المفرقعات، تبين أنه عبارة عن جهاز على شكل عبوة وهمية.

وأشار البيان إلى أنه تم إجراء مراسلات إلكترونية مع إدارة أمن الشحن في مطار براج، حيث تبين إن العبوة الوهمية، وضعت من قبل الأجهزة المعنية التشيكية في إطار عملية فحص عمل أجهزة سكانر مطار براج، كعملية تدريبية للوقوف على مدى جاهزية عناصرهم، على نحو ما يتم في جميع مطارات العالم، وأنه تم نسيان إزالتها من موقعها.

وأضاف البيان أن أجهزة الأمن في التشيك فتحت تحقيقات في الحادثة، لمعرفة سبب بقاء هذه العبوة المشبوهة في المستوعب القادم إلى بيروت.