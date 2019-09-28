دمشق: تركيا تواصل حماية الإرهاب في سوريا وعلى القوات الأجنبية المغادرة

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إن بلاده تقف أمام مفترق طرق لبناء عالم يكافح الإرهاب ويبني السلم والبناء، لافتًا إلى أن التطرف ما زال يشكل خطرًا كبيرًا على العالم.

وأضاف المعلم، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم التحدة، السبت، أن التاريخ سيسجل أن الشعب السوري واجه الإرهاب، وأن سوريا عازمة على مواصلة الحرب ضد الإرهاب.

وأكد وزير الخارجية السوري، أن إدلب تشكل أكبر تجمع للإرهابيين الأجانب في العالم، لافتًا إلى أن دمشق صبرت على تنفيذ المبادرات السياسية المتعلقة بشأن إدلب، أملًا بإيجاد حلول بشأن جبهة النصرة والتنظيمات الإرهابية.

واستطرد أن واشنطن وأنقرة تتواجدان في سوريا بشكل غير شرعي، مؤكدًا أن النظام التركي يواصل حماية إرهابيي النصرة في إدلب.

وشدد على أن القوات الأجنبية التي لم تأت بطلب من الحكومة مغادرة سوريا لأنها قوات "احتلال"، لافتًا إلى أنه لا يمكن لتركيا أن تعلن أنها مع وحدة سوريا وهي أول من يعمل على تقويض ذلك.