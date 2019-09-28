إرهابي يسلم نفسه للجيش جنوبي الجزائر

الجزائر - (د ب أ):

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن إرهابيا سلم نفسه للسلطات العسكرية بمدينة تمنراست الواقعة اقصى جنوبي الجزائر.

وقالت الوزارة ، في موقعها الرسمي اليوم السبت ، إن الارهابي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2009، مشيرة إلى أن الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وذخيرة.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش أمس عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية المسيلة شرقي البلاد.