هجوم مسلح على حافلة ركاب في باكستان وسقوط ضحايا

إسلام آباد - أ ش أ

قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 4 آخرون بعدما فتح مسلحون النار على حافلة ركاب في مقاطعة (هانجو) بإقليم (خيبر بختونخوا) بشمال غرب باكستان.

وذكرت الشرطة - وفقا لقناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم السبت - أن الحادث، الذي وقع اليوم في منطقة "زارجاري"، نجم عن عداوة قديمة، مضيفة أنه يجري شن عمليات مداهمة للقبض على المسلحين.

وأفادت السلطات المحلية بأنه تم نقل المصابين وجثث القتلى إلى مستشفى المقاطعة.