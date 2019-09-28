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    هجوم مسلح على حافلة ركاب في باكستان وسقوط ضحايا

    02:39 م السبت 28 سبتمبر 2019
    هجوم مسلح على حافلة ركاب في باكستان وسقوط ضحايا

    هجوم مسلح على حافلة - أرشيفية

    إسلام آباد - أ ش أ

    قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 4 آخرون بعدما فتح مسلحون النار على حافلة ركاب في مقاطعة (هانجو) بإقليم (خيبر بختونخوا) بشمال غرب باكستان.

    وذكرت الشرطة - وفقا لقناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم السبت - أن الحادث، الذي وقع اليوم في منطقة "زارجاري"، نجم عن عداوة قديمة، مضيفة أنه يجري شن عمليات مداهمة للقبض على المسلحين.

    وأفادت السلطات المحلية بأنه تم نقل المصابين وجثث القتلى إلى مستشفى المقاطعة.

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    باكستان هجوم مسلح حافلة ركاب

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