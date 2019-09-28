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    القوات الخاصة تقتل 10 مسلحين من طالبان في 4 أقاليم بأفغانستان

    02:23 م السبت 28 سبتمبر 2019
    القوات الخاصة تقتل 10 مسلحين من طالبان في 4 أقاليم بأفغانستان

    القوات الخاصة الأفغانية - ارشيفية

    وردك(أفغانستان) - (د ب أ):

    قتلت القوات الخاصة الأفغانية عشرة مسلحين على الأقل من حركة طالبان ودمرت العديد من مخابئ الأسلحة في أربعة أقاليم.

    ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء عن المسؤولين العسكريين قولهم اليوم السبت إن قوات خاصة قتلت خمسة مسلحين من حركة طالبان، خلال مداهمة بمنطقة "تشاك-اي-وردك" بإقليم وردك.

    وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة اعتقلت أيضا مسلحا من طالبان، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال نفس المداهمة.

    بالإضافة إلى ذلك، قتلت القوات الخاصة خمسة مسلحين من طالبان، واعتقلت مسلحا آخر من طالبان، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال عمليتين بإقليم لوجار.

    وقال مسؤولون إن القوات الخاصة دمرت مخبأ للأسلحة لطالبان، خلال دورية بمنطقة "ديه ياك" بإقليم غزني، ومخبأ آخر للأسلحة في منطقة شينداد بإقليم هيرات.

    القوات الخاصة الأفغانية حركة طالبان أفغانستان

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