الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المشاركين في فعالية سلمية شمال البحر الميت

رام الله - أ ش أ

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على المشاركين في فعالية سلمية نظمها نشطاء المقاومة الشعبية شمال البحر الميت، تنديدا بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم منطقة الأغوار وشمال البحر الميت.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، واعتدت على المشاركين بالضرب المبرح مما أدى إلى إصابة بعضهم بكدمات، واحتجزت عددا آخرا منهم، وأمهلت المعتصمين حتى ظهر اليوم لإخلاء المكان.

يذكر أن لجان المقاومة الشعبية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وعدد من المتضامنين الأجانب شاركوا في هذه الفعالية.. ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات المناوئة للاحتلال والمنددة بتصريحات نتنياهو حول ضم المنطقة.