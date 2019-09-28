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إيران تنتقد منع امريكا ظريف من زيارة مندوبها بالمستشفى

10:56 ص السبت 28 سبتمبر 2019
إيران تنتقد منع امريكا ظريف من زيارة مندوبها بالمستشفى

عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني

نيويورك/طهران- (د ب ا):

انتقد نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اجراء أمريكا" غير الإنساني" المتمثل في منع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من زيارة مندوب إيران لدى الأمم المتحدة "مجيد تخت روانجي" الذي يرقد في أحد مستشفيات امريكا.

جاء ذلك في منشور لعراقجي أمس الجمعة على إنستجرام،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد رفضت السماح لظريف بزيارة روانجي في مستشفى في نيويورك، حسبما أكد مسؤولون في واشنطن.

ويزور ظريف نيويورك حاليا لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتوجد قيود على تأشيرته تمنعه من الابتعاد عن مقر الأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة "وزير الخارجية ظريف يود زيارة زميل يتلقى علاج على مستوى عالمي في المستشفى. إيران اعتقلت العديد من المواطنين الأمريكيين بشكل ظالم لعدة سنوات، وتشعر عائلاتهم وأصدقائهم بالألم لعدم قدرتهم على زيارتهم".

وأضاف المتحدث "أبلغنا البعثة الإيرانية إنه ستتم الإستجابة لطلب السفر (الزيارة) إذا أفرجت إيران عن مواطن أمريكي".

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