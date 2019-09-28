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    المتنافسان الأساسيان يصوتان في انتخابات الرئاسة الأفغانية

    07:52 ص السبت 28 سبتمبر 2019
    المتنافسان الأساسيان يصوتان في انتخابات الرئاسة الأفغانية

    رئيس أفغانستان أشرف غني والرئيس التنفيذي عبد الله

    كابول - (د ب أ):

    أدلى كل من رئيس أفغانستان أشرف غني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله بصوتيهما اليوم السبت في مركزين انتخابيين في كابول.

    وأعرب غني عن شكره للشعب الأفغاني لاختياره الخروج إلى مراكز الاقتراع والتصويت على الرغم من تهديدات حركة طالبان بعرقلة الانتخابات.

    ​يذكر أن غني وعبد الله يتقاسمان السلطة في حكومة وحدة وطنية تم تشكيلها بوساطة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري بعد انتخابات رئاسية شابتها الفوضى والتلاعب عام 2014، حيث لم يتقبل نتيجتها الرئيس التنفيذي.

    عبد الله عبد الله أشرف غني أفغانستان انتخابات أفغانستان الرئاسة الأفغانية كابول

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