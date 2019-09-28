انفجارات في مدن بأفغانستان مع بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية

كابول - (أ ش أ):

قال مسؤولون أفغان إن انفجارات وقعت في العاصمة كابول، ومدينتي غزنة وجلال أباد مع بدء التصويت في انتخابات الرئاسة.

وأضاف مسؤولون محليون حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت - أن انفجارا وقع أيضا داخل مركز اقتراع بمدينة قندهار في جنوب البلاد، وأن 15 جريحا على الأقل نقلوا إلى المستشفى.

وحدثت الانفجارات بعد قليل من فتح مراكز الاقتراع أبوابها لانتخاب رئيس جديد للبلاد وسط مخاوف من أعمال العنف.

وعرض التلفزيون مشاهد لمدخل مركز اقتراع في هيرات (غرب)، حيث اصطف طابور طويل من الناخبين الذين كانوا ينتظرون تحت أشعة الشمس، بينما كان مراسل التلفزيون يعلّق على الصور مرتديا سترة واقية من الرّصاص.

وأعلنت وزارة الداخليّة الأفغانية نشر 72 ألف عنصر لتأمين حراسة نحو 5 آلاف مركز اقتراع في أنحاء البلاد، وتواجه الانتخابات خطر وقوع أعمال عنف، خصوصًا أن حركة طالبان شنت في الآونة الأخيرة سلسلة هجمات انتحاريّة استهدفت مقارّ الحملات والتجمّعات الانتخابيّة وأهدافًا أخرى مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي.