​ثونبرج تطالب رئيس وزراء كندا ببذل المزيد من الجهد لمكافحة تغير المناخ

مونتريال - (د ب أ):

قالت الناشطة السويدية المراهقة جريتا ثونبرج لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه لا يبذل جهودا كافية لحماية البيئة من تهديد تغير المناخ.

وردا على سؤال عما إذا كان لديها رسالة لرئيس الوزراء الكندي، قالت ثونبرج (16 عاما) إن ترودو لا يقوم بمجهود كاف، مضيفة أنها تقول هذا لكل زعيم سياسي تقابله.

وقالت في تصريحات بثتها هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" إن "رسالتي لكل الساسة في مختلف أنحاء العالم واحدة: استمعوا فقط وتحركوا وفقا لأفضل ما يوفره العلم الحالي".

وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن زراعة أشجار لمكافحة تغير المناخ، وصف ترودو ثونبرج بأنها شابة "متميزة"، تقود المحادثة إلى الأمام.

وأضاف "إنها تمثل صوت جيل من الشباب الذين يدعون قادتهم لبذل المزيد والقيام بما هو أفضل، وأنا أستمع إليهم".