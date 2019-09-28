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    ​لجنة بمجلس النواب الأمريكي تستدعي بومبيو لطلب وثائق الاتصال بأوكرانيا

    02:16 ص السبت 28 سبتمبر 2019
    ​لجنة بمجلس النواب الأمريكي تستدعي بومبيو لطلب وثائق الاتصال بأوكرانيا

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    واشنطن - (أ ش أ):

    أصدرت لجنة في مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون أمر استدعاء لوزير الخارجية مايك بومبيو سعيا لإجباره على تسليم الوثائق المتعلقة بالاتصال مع الحكومة الأوكرانية.

    وحددت لجان الشؤون الخارجية والمخابرات والرقابة مواعيد شهادات خمسة مسؤولين بوزارة الخارجية خلال الأسبوعين المقبلين، ومن بينهم السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش وممثل الولايات المتحدة الخاص لأوكرانيا السفير كورت فولكر والسفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية .

    هذا المحتوى من

    Asha
    مايك بوميو مجلس النواب الأمريكي وزارة الخارجية الأمريكية أوكرانيا دونالد ترامب
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