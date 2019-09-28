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    كاراكاس: واشنطن فرضت أكثر من 350 من التدابير التقييدية ضد فنزويلا

    01:34 ص السبت 28 سبتمبر 2019
    كاراكاس: واشنطن فرضت أكثر من 350 من التدابير التقييدية ضد فنزويلا

    ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي

    نيويورك- أ ش أ:

    قالت ديلسي رودريجيز نائبة الرئيس الفنزويلي، إن السلطات الأمريكية فرضت أكثر من 350 من الإجراءات التقييدية الأحادية، ضد بلادها في الفترة بين عامي 2015 و 2019.

    وأضافت رودريجيز - خلال المناقشة السياسية العامة للدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الجمعة - أن اقتصاد فنزويلا، فقد بسبب هذه العقوبات، 130 مليار دولار.

    وأكدت رودريجيز، أن الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة، على بلادها، هو تجربة مسيئة في مكافحة مبادئ الدبلوماسية متعددة الأطراف.

    وقالت: "لقد أصبحت فنزويلا حقلا، لتجربة أمريكية شريرة لمكافحة أفكار عالم متعدد الأقطاب. تسبب الإرهاب الاقتصادي، ضد فنزويلا في انخفاض دخل البلاد بأكثر من تسعة أضعاف".

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