أبو الغيط يلتقي الممثلة العليا للسياسة الأوروبية

القاهرة - (أ ش أ):

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وذكر بيان صدر عن الجامعة العربية، اليوم الجمعة، أن الأمين العام حرص على توجيه الشكر لموجيريني على ما أبدته من تعاون كبير، وحرص دائم على التنسيق والتشاور خلال فترة توليها منصب الممثلة العليا للسياسة الأوروبية، والذي يُنتظر أن تُغادره خلال أسابيع قليلة.

وأعرب أبو الغيط كذلك عن خالص تمنياته لموجيريني بالتوفيق في المستقبل، معتبراً إياها صديقة للعالم العربي.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بالشأن الإقليمي، مع تركيز خاص على الأزمة الليبية؛ إذ حرص الطرفان على التأكيد على اهتمامهما بإنجاح الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لتأييد مساعي المبعوث الأممي في إعادة إحياء المسار السياسي والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، خاصة في ظل ما يُشكله الوضع في ليبيا من مخاطر ليست فقط على السكان المدنيين، ولكن على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

كما بحث أبو الغيط مع المسئولة الأوروبية خطورة الأوضاع على الساحة الفلسطينية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تهدف إلى تطويع إرادة الفلسطينيين، فضلاً عن مواقف الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية الرامية إلى تقويض الأسس التي يُمكن أن يقوم عليها حل الدولتين في المستقبل.

وحرص أبو الغيط على نقل رسالةٍ إلى المسئولة الأوروبية بأهمية دعم السودان في هذه المرحلة الحرجة من تطوره السياسي، وبالأخص فيما يتعلق برفع اسم السودان من قوائم الإرهاب لمساعدتها في بدء طريق التنمية الاقتصادية، بصورة تدعم المسار السياسي وتُعزز الاستقرار الشامل في البلد، وناشد الأمين العام الاتحاد الأوروبي الوقوف إلى جوار الخرطوم لتجاوز المرحلة الانتقالية بكل صعوباتها وتحدياتها.