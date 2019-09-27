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    شكرى يؤكد أهمية العمل على رفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب

    11:00 م الجمعة 27 سبتمبر 2019
    شكرى يؤكد أهمية العمل على رفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب

    وزير الخارجية سامح شكرى

    القاهرة - (أ ش أ):

    أكد وزير الخارجية سامح شكرى أهمية العمل على رفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، بما يمكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ويُلبي تطلعات وآمال الشعب السوداني الشقيق.

    جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية اليوم الجمعة خلال الحدث رفيع المستوى حول السودان الذى عقد اليوم على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك لاستعراض سُبل دعم السودان خلال المرحلة الحالية.

    ‫وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري أكد حرص مصر على دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية، وذلك في إطار علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين، مُقدماً التهنئة إلى الحكومة والشعب السودانيين على ما تحقق من استعادة الاستقرار واستكمال مؤسسات الدولة، بما يُلبي مصالح السودان ويعود به إلى موقعه الطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية.‪

    وأضاف حافظ أن وزير الخارجية دعا المجتمع الدولي إلى تقديم كافة أوجه الدعم للحكومة السودانية الجديدة.

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