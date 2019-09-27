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    تفاقم الصراع في كتالونيا قبل ذكرى يوم الاستفتاء

    09:37 م الجمعة 27 سبتمبر 2019
    تفاقم الصراع في كتالونيا قبل ذكرى يوم الاستفتاء

    تظاهرات في كتالونيا - ارشيفية

    مدريد/برشلونة - (د ب أ):

    تفاقم الصراع في كتالونيا قبيل الذكرى السنوية الثانية للاستفتاء حول الاستقلال الذي أجري في الأول من تشرين أول/ أكتوبر 2017.

    ودعت الحكومة الإسبانية الرئيس الانفصالي للإقليم كويم تورا اليوم الجمعة إلى "إدانة واضحة" لأي لون من ألوان العنف.

    وجاءت الدعوة ردا على العديد من القرارات المثيرة للجدل التي وافق عليها برلمان الإقليم في برشلونة مساء أمس الخميس، والتي طالبت بعصيان أوامر مدريد وتنفيذ تقرير المصير والمطالبة بسحب وحدة الشرطة الإسبانية المسماة " الدفاع المدنى " من كتالونيا.

    وقالت إيزابيل سيلا المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بعد لقاء لمجلس الوزراء اليوم الجمعة إنه بمجرد نشر القرارات في الجريدة الرسمية الكتالونية فسيتم الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية في برلين.

    وأضافت المتحدثة أن حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لن تقبل "بالاعتداء على الدستور"، معتبرة القرارات أيضا "اعتداء على الحياة المشتركة للكتالونيين".

    وجاءت قرارات الكتالونيين كرد فعل على إلقاء القبض على سبعة من الانفصاليين هناك أدينوا بتهم الانتماء إلى منظمة إرهابية وامتلاك مواد متفجرة.

    وكانت محكمة الدولة في مدريد أصدرت حكما على جميع هؤلاء الرجال بالحبس الاحتياطي دون الحق في الخروج بكفالة، ما دفع الانفصاليين إلى الشكوى بأن هذا الأمر يمثل "حالة جديدة من قمع حركة الاستقلال".

    اقليم كتالونيا بيدرو سانشيز إسبانيا

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