أبو الغيط يتبادل الكتب مع رئيس أيرلندا

القاهرة - أ ش أ

التقى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمايكل هيجينز رئيس أيرلندا، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قام الرئيس الأيرلندي بإهداء أبو الغيظ نسخة من كتابٍ تذكاري يتضمن محاضراته في الذكرى المئوية للانتفاضة التي أفضت إلى تأسيس جمهورية أيرلندا في 1916.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن الأمين العام حرص من جانبه على إهداء الرئيس الأيرلندي نسخة من الترجمة الإنجليزية لكتابه "شاهد على الحرب والسلام"، والذي يتضمن مذكرات أبو الغيط مع مختلف جولات الصراع العربي الإسرائيلي منذ 1967، والتي شارك فيها كدبلوماسي مصري في عددٍ من المواقع السياسية والدبلوماسية الهامة.

وقال المصدر إن أبو الغيط أعرب عن احترامه الكبير للرئيس الأيرلندي وحكمته وثقافته الواسعة، وأن اللقاء كان فرصة لحديث معمق حول العمق الحضاري للمنطقة العربية وما تُمثله من إرث هام بالنسبة للتاريخ الإنساني.

كما التقى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام العام لجامعة الدول العربية، "نيكوس دندياس" وزير خارجية اليونان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيد تناول اللقاء كيفية تعزيز العلاقات بين اليونان، كدولة محورية في المتوسط، وبين العالم العربي.

وأعرب أبو الغيط للوزير اليونان عن تقديره لمواقف أثينا الإيجابية حيال القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهو ما ينعكس في تصويت اليونان لصالح القرارات التي تعزز الحقوق الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أكد أبو الغيط للوزير اليوناني عمق الروابط التاريخية بين اليونان والعالم العربي، وبخاصة في الإطار المتوسطي، بما يمهد لعلاقاتٍ أوثق على الصعيد الاقتصادي والتجاري، خاصة في ظل اكتشافات الغاز في المتوسط وما توفره من فرصٍ للتعاون المشترك والتنسيق من أجل صيانة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي للبلدان في تأمين مصادرها الطبيعية، والاستفادة منها بصورة تعود بالرخاء على الجميع.

وقدم الوزير اليوناني دعوة للأمين العام للقيام بزيارة رسمية لليونان قبيل القمة العربية-الأوروبية الاقتصادية التي تُعقد في أثينا في شهر أكتوبر القادم.