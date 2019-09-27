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    العراق: مقتل 12 عنصرا من "داعش" في الأنبار وصلاح الدين

    07:39 م الجمعة 27 سبتمبر 2019
    العراق: مقتل 12 عنصرا من "داعش" في الأنبار وصلاح الدين

    الجيش العراقي

    بغداد - أ ش أ

    أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية في قيادة عمليات الجزيرة، تدمير وكر للإرهابيين وقتل ١٢ عنصرا من "داعش" في شمال الأنبار وغرب صلاح الدين.

    وذكرت الاستخبارات العراقية في بيان حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم /الجمعة/ - "إن عناصر من قيادة عمليات الجزيرة وبالاشتراك مع لواء مغاوير القيادة وحشد البو نمر وطيران الجيش شنت هجوما على أحد أوكار داعش في منطقة أم الطوس بصحراء الشامية وتشتبك مع العناصر الإرهابية وتتمكن من قتل جميع العناصر المتواجدة فيه والبالغ عددهم ١٢ عنصرا وحرق ٣ عربات محملة بالعتاد والمتفجرات وتدمير الوكر بصورة نهائية".

    يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية تعلن بين فترة وأخرى عن مقتل واعتقال العديد من عناصر "داعش" في مناطق متفرقة من البلاد.

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    الجيش العراقي الاستخبارات العسكرية العراقية قيادة عمليات الجزيرة الإرهاب صلاح الدين

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