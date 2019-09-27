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    الحوثيون يدفعون بتعزيزات عسكرية ويواصلون قصف الحديدة رغم الهدنة

    07:32 م الجمعة 27 سبتمبر 2019
    الحوثيون يدفعون بتعزيزات عسكرية ويواصلون قصف الحديدة رغم الهدنة

    أرشيفية

    صنعاء - أ ش أ

    دفعت ميليشيات الحوثي،اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية كبيرة صوب منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.

    وكشف مصدر عسكري ميداني، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، عن دفع الميليشيات بتعزيزات ضخمة صوب منطقة الجبلية، تتضمن آليات عسكرية تحمل عناصر مسلحة مدججة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

    وأفاد المصدر بأن التعزيزات الحوثية القادمة من مناطق سيطرتها تصل على دفعات متفرقة، يرافقها استهداف مكثف تشنه الميليشيات على مواقع القوات المشتركة المتمركزة في مناطق متفرقة من الجبلية.

    وفي السياق ذاته، فتحت الميليشيات الحوثي نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة والأسلحة القناصة صوب المواقع التي يتمركز فيها جنود القوات المشتركة في مناطق متفرقة من مدينة الحديدة.

    وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن ميليشيات الحوثي استهدفت مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح بمدينة الحديدة باستخدام مدافع الهاون.

    وتواصل الميليشيات الحوثية قصفها على عدة مواقع للقوات المشتركة في أوقات متفرقة، ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها المتواصلة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار بالحديدة.

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