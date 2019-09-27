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    حمدوك: حذف السودان من الدول الراعية للإرهاب مطلب يجب أن يدعمنا به العالم

    07:30 م الجمعة 27 سبتمبر 2019
    حمدوك: حذف السودان من الدول الراعية للإرهاب مطلب يجب أن يدعمنا به العالم

    رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك

    القاهرة – مصراوي:

    قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن بلاده عملت على إشراك المرأة في الحياة السياسية، وضمان حقوقها الكاملة، لافتًا إلى أنه يجب أن تعود الخرطوم لبناء علاقة إقليمية ودولة تحقق مصالح الجميع، وتضمن الاستقرار.

    وأضاف في كلمته بجلسة الأمم المتحدة بشأن السودان، أن بناء وإعادة هيكلة وإصلاح مؤسسات الدولة تمثل أبرز التحديات التي يجب معالجتها في الخرطوم.

    وأكد حمدوك، أن حذف إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مطلب يجب أن يدعمنا به المجتمع الدولي، مؤكدًا أن غاية الحكومة الحالية هي إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتسليم السلطة لحكومة منتخبة بعد نهاية المرحلة الانتقالية.

    ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريز، المجتمع الدولي لرفع اسم السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالإضافة إلى رفع العقوبات المفروضة عليه.

    وأضاف جوتيريز في جلسة الأمم المتحدة الخاصة بشأن للسودان، ونقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، أن العملية السياسية هي بداية الطريق لسودان ينعم بالازدهار والرفاهية.

    مشاركة السودان في هذه الدورة من أعمال الجمعية العامة تأتي عقب عزلة طويلة بسبب سياسات حكومة الرئيس السابق عمر البشير التي أدت إلى إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه، وعدد من أركان نظامه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

    تلك السياسات التي ضيقت الخناق على الشعب السوداني فأفقرت أهله وأنهكت اقتصاده، حيث ارتفعت معدلات الفقر بصورة كبيرة وانهارت العملة المحلية لتصل إلى أدنى مستوياتها في تاريخ السودان.

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