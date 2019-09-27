غرق ستة أشخاص بينهم طفل قبالة السواحل اليونانية- أ

أثينا - (د ب أ):

لقي ستة مهاجرين، بينهم طفل، حتفهم في بحر إيجه اليوم الجمعة عندما غرق زورق يحملهم قبالة جزيرة خيوس اليونانية، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون (إي آر تي) نقلاً عن خفر السواحل اليوناني.

وأنقذت عبارة تصادف مرورها بالقرب من الزورق الغارق، 12 شخصًا، وقال خفر السواحل إنه يعتقد أن مهربا كان بين الغرقى.

وانطلق الزورق من الساحل التركي وحاول الوصول إلى جزر إينوسيس بالقرب من خيوس حوالي 15 كم شمالًا.

ولم يتسن بعد معرفة جنسية المهاجرين.

وكانت المجموعة جزءا من موجة متنامية من اللاجئين والمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الدول الأوروبية عبر ما يسمى طريق البلقان، والذي تم إغلاقه رسميًا منذ مارس 2016.

ويخاطر معظم المهاجرين بحياتهم في السفر عبر بحر إيجه.

وحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غرق 174 شخصا خلال رحلات في العام الماضي.