بسبب ناشط روسي.. موسكو تتهم "دويتشه فيله" بالتطرف

موسكو - (د ب أ):

ذكرت لجنة برلمانية روسية اليوم الجمعة أن قناة "دويتشه فيله" الألمانية الإعلامية الرسمية روجت للتطرف في تغطيتها للأخبار الخاصة بالمدون الناشط السياسي الروسي فلاديمير سينيتسا، الذي كان قد دعا للعنف ضد الشرطة.

وصدر حكم بحق المدون فلاديسلاف سينيتسا، وهو منتقد حاد لحملة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات الروسية بحق موجة من الاحتجاجات السياسية في موسكو في الشهور الأخيرة، بالسجن خمسة أعوام.

وذكر مجلس النواب بالبرلمان الروسي في بيان: "جرى رصد مؤشرات لتبرير التطرف في ما نشرته دويتشه فيله".

وذكرت اللجنة التي أنشأت للتحقيق فيما اعتبرته الدولة تدخل أجنبي في السياسة الروسية، أنها سوف تطلب من وزارة العدل الروسية التفكير في إدراج دويتشه فيله على القائمة السوداء.

وكانت القناة الألمانية قد ارتكبت عدة انتهاكات للقانون الروسي وكانت "تؤدي وظائف عميل أجنبي"، بحسب البيان، الذي قال إن اللجنة سوف تمرر ما توصلت إليه للسلطات الاتحادية لدراسة اتخاذ إجراء قضائي آخر.

وأدرجت روسيا بالفعل المنفذين الإعلاميين الأمريكيين "فويس أوف أمريكا" و"راديو فري يوروب/راديو ليبرتي" بصفتهما عميلين أجنبيين في عام 2017، في خطوة انتقامية من الإجراءات التي اتخذتها أمريكا ضد المنفذين الإعلاميين الإخباريين الروسيين "آر تي" (روسيا توداي" و"سبوتنيك" اللذين اتهمتهما أمريكا بالسعي للتأثير على السياسية الأمريكية.

وهدد مسؤول بارز أوائل الشهر الجاري بطرد مراسلي دويتشه فيله بناء على مزاعم بتدخل القناة في الشؤون السياسية الروسية.

وكان أحد مراسلي دويتشه فيله قد احتجز لفترة قصيرة خلال تغطية مظاهرة للمعارضة الروسية في موسكو في يوليو.

وزعمت وزارة الخارجية الروسية فيما بعد أن القناة الألمانية كانت قد وجهت "مناشدات مباشرة لسكان موسكو بالمشاركة في المسيرات غير المرخصة".