الأمم المتحدة: نزوح 240 ألف جراء العنف في شمال نيجيريا

جنيف- (د ب أ):

ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة أن نحو ربع مليون شخص من شمال نيجيريا فروا جراء الهجمات المتصاعدة التي تشنها الجماعات المسلحة.

وفي حين أن أكثر من 40 ألف شخص فروا عبر الحدود الشمالية إلى النيجر خلال الأشهر العشرة الماضية، فإن ما يقدر بمئتي ألف شخص نزحوا داخل نيجيريا.

وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوتش في إيجاز صحفي في جنيف: "الأشخاص يسعون لأماكن أمنة من الهجمات العشوائية التي تشنها الجماعات المسلحة على الرجال والنساء والأطفال على حد سواء".

وأضاف أن ليس معروفا عن تلك الجماعات سوى القليل وهي منفصلة عن حركة بوكو حرام الإسلامية التي تروع المنطقة منذ سنوات.

وقال بالوش إن الجماعات بدت منظمة ومجهزة بشكل جيد.

وتحدث الأشخاص الذين فروا من أعمال العنف في ولايات سوكوتو وزامفارا وكاتسينا النيجيرية عن أعمال اختطاف وتعذيب وابتزاز وقتل واغتصاب وتدمير المنازل.