بكين ترفض مخاوف بشأن "تهديد الصين" قبل استعراض عسكري

بكين- (د ب أ):

رفضت بكين مخاوف بشأن "تهديد الصين" اليوم الجمعة، قبل أيام من اعتزامها تنظيم استعراض عسكري واسع، بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وقال التقرير ، الصادر عن الحكومة، تحت عنوان (الصين والعالم في عهد جديد) "الاعتقاد بأن الصين تمثل تهديدا للعالم متأصل في سوء فهم وتعصب متأصل".

ولدى الصين أكبر جيش في العالم وثاني أكبر ميزانية عسكرية بعد الولايات المتحدة.

وفي السنوات الأخيرة، هددت مرارا تايوان وهي ديمقراطية ذات حكم ذاتي تنظر، بكين إليها على إنها إقليم منشق، بتدخل عسكري.

وقامت أيضا بعسكرة مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وفتحت أول قاعدة عسكرية لها في الخارج، في جيبوتي في القرن الأفريقي، تقول إنها ضرورية لمهام حفظ سلام للأمم المتحدة.

وقال التقرير "الأولوية الرئيسية للصين هي التنمية"،وتناول بشكل موسع نجاح الصين في إنتشال الملايين من الفقر، خلال العقود السبعة الماضية والتزام الحكومة بالإصلاح والانفتاح الاقتصاديين.

وقبل أيام من احتفال الحزب الشيوعي بالذكرى الـ70 لتوليه السلطة، في الأول من أكتوبر المقبل، يقدم الحزب نفسه على إنه أساس لنجاح الصين.

وتابع التقرير "بسبب المساحة الشاسعة للصين والظروف الوطنية المعقدة، فإن حكم الصين صعب بشكل فريد . بدون القيادة المركزية والموحدة والحازمة، ستتجه الصين نحو الانقسام والتفسخ مما يسبب فوضى واسعة النطاق تتجاوز حدودها الخاصة"