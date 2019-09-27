اشتباكات عنيفة جنوب سوريا وقيادي بالمعارضة يحذر من ثورة جديدة هناك

دمشق- ( د ب أ ):

دفعت القوات الحكومية السورية بتعزيزات عسكرية إلى مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي بعد اشتباكات عنيفة شهدتها المدينة فجر اليوم الجمعة.

وقال مصدر في الدفاع الوطني التابع للقوات الحكومية في مدينة درعا " قتل شخصان وأصيب آخرون بجروح واحترق عدد من المنازل في الحي الجنوبي من مدينة الصنمين بعد هجوم شنته عناصر تابعة للمجموعات الارهابية على المدينة فجر اليوم الجمعة ".

وأكد المصدر لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) "بعد دخولهم الحي وتهديد حياة المدنيين،أرسل الجيش السوري تعزيزات عسكرية من مقر الفرقة التاسعة تضم دبابات وعربات ثقيلة، واستمرت الاشتباكات حتى ساعات الصباح اليوم الجمعة ، سقط خلالها أكثر من ثلاثة قتلى من العناصر الارهابية الذين لاذ بعضهم بالفرار، وسط استمرار اطلاق الرصاص متقطع في احياء المدينة الجنوبية والمزارع القريبة ".

من جانبه، قال قائد عسكري في الجبهة الجنوبية لـ ( د ب أ ) " الاشتباكات التي جرت فجر اليوم هي بين مجموعة من ابناء مدينة الصنمين( ثوار الصنمين) من جهة، وعناصر من اللجان الشعبية والأمن العسكري التابعين للنظام من جهة ثانية".

وأكد القائد العسكري " تصاعد العمليات العسكرية ضد القوات الحكومية في محافظة درعا يهدد بعودة التوتر والمواجهات وثورة جديدة ضد القوات الحكومية، وذلك بسبب الاجراءات التي تقوم بها القوات الحكومية ضد اهالي المحافظة ، رغم كل جهود التسوية التي تدعيها ".

وتشهد درعا جنوب سورية التي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليها قبل عام تقريبا بالمصالحات والعمليات العسكرية، مواجهات واغتيالات طالت شخصيات مقربة من القوات الحكومية السورية وسيارات تقل عسكرين حيث سقط عشرات القتلى والجرحى جراء تلك العمليات .