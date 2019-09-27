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    فرنسا تعلن إخماد حريق مصنع المواد الكيميائية في مدينة روان

    11:03 ص الجمعة 27 سبتمبر 2019
    فرنسا تعلن إخماد حريق مصنع المواد الكيميائية في مدينة روان

    حريق مصنع المواد الكيميائية في مدينة روان

    باريس- (أ ف ب):

    أعلنت السلطات الفرنسية لوكالة فرانس برس الجمعة أنه تم إخماد الحريق الكبير الذي اندلع ليل الأربعاء الخميس في مصنع للمواد الكيميائية في مدينة روان بجنوب غرب البلاد.

    وأثار الحريق الذي لم يسبب سقوط ضحايا مخاوف من تلوث نهر السين. وقد أدى إلى انبعاث سحابة كثيفة من الدخان الأسود فوق المنطقة التي تضم حوالى 500 ألف نسمة.

    وقال مسؤول كبير في إدارة المنطقة إنه تم إخماد الحريق، في معلومات أكدها ناطق باسم رجال الإطفاء الذين قرروا مع ذلك الإبقاء على عدد كبير من عناصرهم في المكان.

    وما زال دخان أبيض خفيف ينبعث من المصنع بينما تنتشر "رائحة كريهة" بسبب احتراق محروقات، كما قال المتحدث.

    ووقع الحريق في مستودع لمصنع لوبريزول الذي يبعد ثلاثة كيلومترات عن وسط المدينة وكاتدرائية روان الشهيرة.

    وينتج هذا المصنع الذي تأسس في 1954 على ضفاف نهر السين ويعمل فيه نحو 400 شخص، ويسوّق مواد تستخدم في تنظيف الزيوت والمحروقات والدهون الصناعية.

    وصنّف المصنع بأنه "موقع شديد الخطورة" ما يعني أنه يخضع لرقابة خاصة.

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    حريق مصنع باريس اندلاع حريق مدينة روان فرنسا

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