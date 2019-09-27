تركيا:تحييد ارهابيين اثنين في غارة على شمال العراق

أنقرة- (د ب ا):

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم الجمعة، إن الطائرات المقاتلة التركية حيدت اثنين من إرهابيي حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) في شمال العراق.

وقال في البيان الذي نشرته الوزارة في صفحتها على موقع رويتر إن الإرهابيين - اللذين ينتميان لمايطلق عليها القوات الخاصة للجماعة الإرهابية - تم تحييدهما في منطقة جارا في عملية منسقة بين القوات المسلحة التركية وهيئة الاستخبارات الوطنية، بحسب وكالة الأناضول للأنباءالتركية الرسمية.

وغالبًا ما تستخدم السلطات التركية مصطلح "تحييد" في التصريحات للإشارة إلى أن الإرهابيين المعنيين استسلموا أو قُتلوا أو أسروا.

في حملته الإرهابية التي استمرت أكثر من 30 عامًا ضد تركيا ، كان حزب العمال الكردستاني - المدرج كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - مسؤولاً عن مقتل 40ألف شخص ، بمن فيهم نساء وأطفال ورضع.