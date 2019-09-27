ناقلة النفط البريطانية المحتجزة بإيران تغادر ميناء "بندر عباس"

لندن - (أ ش أ)

كشفت بيانات شركة "ريفينيتيف" لتعقب حركة السفن، اليوم الجمعة، عن بدء تحرك ومغادرة الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو التي احتجزتها إيران خلال يوليو الماضي ميناء بندر عباس جنوب إيران.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني أن الحرس الثوري الإيراني كان قد احتجز الناقلة فى مضيق هرمز لمزاعم ارتكابها انتهاكات للقواعد البحرية بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق وتم إطلاق الناقلة الإيرانية في أغسطس الماضي.

ومن المتوقع أن تتجه الناقلة إلى ميناء راشد في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة وقد تصل في غضون نصف يوم، وفقا لما ذكرته بيانات "ريفينيتيف" لتعقب حركة السفن.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أمس الاول الاربعاء، إلغاء أمر احتجاز الناقلة لكنها أضافت أن تحقيقا بشأنها لا يزال مستمرا.​