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    روسيا تحتجز قوارب وصيادين من كوريا الشمالية في منطقتها الاقتصادية

    09:44 ص الجمعة 27 سبتمبر 2019
    روسيا تحتجز قوارب وصيادين من كوريا الشمالية في منطقتها الاقتصادية

    قوارب صيد - ارشيفية

    موسكو - (أ ش أ)

    احتجزت قوات حرس الحدود الروسية، اليوم الجمعة، صيادين كوريين شماليين في المنطقة الاقتصادية الخالصة للاتحاد الروسي بالقرب من "كيتو ياماتو" في بحر اليابان.

    وقال متحدث باسم حرس الحدود التابع لجهاز الأمن الفيدرالي في بريموريا الروسية لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، إنه " أثناء تفتيش السفن، لم يظهر الصيادون الكوريون الشماليون أي مقاومة وتم احتجازهم وتسليمهم إلى مدينة ناخودكا الساحلية"، موضحًا أن سفن خفر السواحل التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي رافقت 3 سفن و5 قوارب وعلى متنها 262 صيادا من كوريا الشمالية.

    وأضاف المتحدث أنه "تم العثور على أكثر من 30 عينة من الحبار المصطادة بصورة غير مشروعة، فضلا عن معدات الصيد المحظورة وكذلك تم تسليم المخالفين إلى موانئ ناخودكا وباسيت لاتخاذ قرارات قضائية وإجرائية".​

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