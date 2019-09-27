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    أفغانستان تعلن مقتل 3 طلاب في قصف باكستاني لمدرسة في إقليم "كونار"

    09:42 ص الجمعة 27 سبتمبر 2019
    أفغانستان تعلن مقتل 3 طلاب في قصف باكستاني لمدرسة في إقليم "كونار"

    قوات أفغانستان

    كابول - (أ ش أ)

    أعلن مسئولون أفغان أن ثلاثة طلاب على الأقل لقوا حتفهم إثر قيام الجيش الباكستاني بقصف إحدى المدارس في إقليم "كونار" الواقع شرقي البلاد.

    وقال المسئولون - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الجمعة - إن الجيش الباكستاني استأنف مجددا عمليات قصف بعض المناطق في مقاطعة "شولتان" بالإقليم.

    من جانبه، قال المتحدث باسم حاكم الإقليم "عبد الغني مصمم" إنه تم استخدام 180 صاروخا في قصف المقاطعة حيث سقط أحد هذه الصواريخ على مدرسة مما أسفر عن مقتل ثلاثة طلاب يبلغون من العمر 9 و12 و13 عاما.​

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    أفغانستان الجيش الباكستاني إقليم كونار قصف مدرسة

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