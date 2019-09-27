  • عاجل:"إخوان وصفحات مزورة".. بيان النائب العام بشأن التحريض على التظاهر (نص كامل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    سعر الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي توماس كوك الطقس سد النهضة أسعار الذهب انتخابات تونس هجوم أرامكو السعودية

    60 مليون دولار منحة للسودان من مؤسسات دولية لتطوير التعليم

    01:01 ص الجمعة 27 سبتمبر 2019
    60 مليون دولار منحة للسودان من مؤسسات دولية لتطوير التعليم

    إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية السوداني

    الخرطوم- أ ش أ:

    وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية مع الصندوق العالمي للشراكة من أجل التعليم، على المنحة المقدمة من منظمة "يونسيف" والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، البالغة 59.7 مليون دولار، لتطوير التعليم.

    وقع على الاتفاق نيابة عن حكومة السودان الدكتور إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، ومحمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم، إضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية.

    وقال البدوي إن الاتفاقية تأتي في إطار التضامن الدولي للتعليم، كمنحة مقدمة من المنظمات الثلاث، لافتا إلى أن الاتفاقية مهمة لتدعيم تقديم الخدمات لقطاع التعليم.

    وأضاف أن وزارة المالية ستدعم القطاع الاجتماعي بما فيه التعليم والصحة وخدمات المياه والخدمات الاجتماعية في الميزانية القادمة، متطلعا لمزيد من التعاون في الفترة القادمة.

    وأشار إلى أن رأس المال الاجتماعي يستند على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، ورأس المال الاجتماعي والبشري أساس الإنتاجية في اقتصاد القرن الواحد والعشرين، لذا نولي الاهتمام بالتعليم أولوية خاصة وأهمية كبيرة ونعمل ما نستطيع لدعم وزيادة التخصيص المالي في موازنة التعليم والخدمات الاجتماعية الأخرى.

    من جانبه، ثمن محمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم السوداني دور المانحين المستمر في دعم التعليم في السودان، لتحسين الوضع التعليمي.

    ومن جهتها، أشارت صفاء الطيب حسب الرسول رئيس قطاع التعليم في شرق وجنوب القارة الإفريقية بالبنك الدولي، إلى زيادة التمويل لتحسين التعليم في الدول الإفريقية، خاصة السودان من الشركاء المانحين للاسهام في تقليل الفقر في إفريقيا.

    هذا المحتوى من

    وزارة المالية السودانية السودان التعليم الخرطوم منظمة اليونسيف

    الخبر التالى:

    رئيس مجلس العموم البريطاني: لا يمكن إجراء انتخابات قبل نهاية أكتوبر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان