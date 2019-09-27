وزيرا المالية في السودان وجنوب السودان يبحثان التعاون المشترك

الخرطوم- أ ش أ:

بحث وزير المالية والتخطيط الإقتصادي السوداني الدكتور ابراهيم أحمد البدوي، مع الدكتور سلفاتور قرنق وزير المالية والتخطيط بدولة جنوب السودان، أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وكيفية تطويرها بما يخدم الشعبين الشقيقين.

وقال البدوي إن الاجتماع تناول العديد من الملفات المشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتعدينية والزراعية، والعمل على تنظيم انتقال الرعاة، وغيرها من المشاريع التنموية، وتقديم تسهيلات للقطاع الخاص في الدولتين، لتنفيذ مشاريع مشتركة توفر وظائف للشباب في الدولتين، بالإضافة إلى توفير إيرادات وقيم مضافة للمنتجات الزراعية والحيوانية والتعدينية وغيرها.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزير مالية جنوب السودان لتكوين فريق عمل فني مشترك لإعداد دراسة حول بناء قاعدة إنتاجية وتجارية مشتركة بين البلدين، كما تطرق الاجتماع إلى عملية السلام الذي يمثل أولوية في السودان خلال الستة أشهر القادمة، خاصة وأن هناك إرادة قوية بين الدولتين للمضي قدما لتطوير العلاقات الثنائية.

من جانبه، أكد الدكتور سلفاتور قرنق وزير المالية والتخطيط لدولة جنوب السودان أن زيارته للسودان تأتي في اطار ما تكنه دولة الجنوب للسودان من تقدير كبير للسودان ، وبهدف التباحث مع وزير مالية السودان لتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا ضرورة أن يستفيد البلدان من الحدود الواسعة وامكانياتهما الزراعية والحيوانية والتعدينية.