"مستعدون لمواجهة صفقة القرن".. حماس تعلق على إعلان عباس إجراء انتخابات

غزة - (د ب أ)

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء اليوم الخميس، استعدادها لإجراء انتخابات عامة شاملة، عقب إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس نيته الدعوة للانتخابات العامة بعد عودته من نيويورك إلى رام الله.

وقالت الحركة- في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن موقفها يأتي "انطلاقا من الضرورة الوطنية لتوحيد الجهود كافة لمواجهة التحديات الخطيرة الراهنة، وعلى رأسها صفقة القرن" الأمريكية.

وأكدت الحركة "استعدادها الآن للانتخابات العامة الشاملة، والتي تتضمن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني"، داعية إلى التوافق حول خطوات إنجاح هذه الانتخابات.

وكان عباس أعلن في كلمته أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أنه سيعلن فور عودته إلى رام الله عن موعد لإجراء الانتخابات العامة، ودعا الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية للإشراف على إجراء هذه الانتخابات، مؤكدا أنه سيحمل أية جهة تسعى لتعطيل إجرائها في موعدها المحدد، المسؤولية الكاملة.

ويعاني الفلسطينيون من انقسام داخلي منذ منتصف عام 2007 أثر سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة، وذلك بعد عام من إجراء آخر انتخابات برلمانية فازت حماس بغالبية المقاعد فيها.