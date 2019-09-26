إسبانيا تحتجز 7 من انفصالي كتالونيا بتهمة التخطيط لعمل إرهابي

مدريد - (د ب أ)

أمرت محكمة في إسبانيا اليوم الخميس باحتجاز سبعة من انفصالي كتالونيا يشتبه بتخطيطهم لعمل إرهابي.

ويواجه الرجال السبعة الذين تم إلقاء القبض عليهم يوم الاثنين الماضي، اتهامات بالانضمام إلى منظمة إرهابية وحيازة متفجرات.

وأمرت محكمة مدريد باحتجاز الرجال السبعة بدون حق إطلاق سراحهم بكفالة.

وقال القاضي مانويل كراسيا كاستيلون إن الرجال ينتمون إلى مجموعة تدعو نفسها بأنها قوات الرد التكتيكي "إي آر تي" وأن هدفها هو "تحقيق إقامة الجمهورية الكتالونية بكل الوسائل بما في ذلك العنف".

كان قد تم الإفراج عن اثنين آخرين ألقي القبض عليهما مع الأشخاص السبعة يوم الاثنين الماضي.

وانتقد أعضاء من حركة كتالونيا الانفصالية احتجاز الرجال السبعة.

وقالت مارت روسيكيو وهي عضوة بحزب كتالونيا القومي اليساري إيسكويرا ريببليكانا إن "هذه حالة جديدة من القمع لحركة استقلال كتالونيا".

كان انفصاليو إسبانيا الذين دعوا لاستقلال إقليم كتالونيا عن البلاد، قد تسببوا في إحداث أزمة دستورية بإجراء استفتاء على الاستقلال عام 2017 ما أدى إلى قيام الحكومة الإسبانية بوضع كتالونيا تحت الإدارة الجبرية.