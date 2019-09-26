براين هوك: هناك تغير مهم في الموقف الأوروبي تجاه إيران

واشنطن - (أ ش أ)

قال المبعوث الأميركي بشأن إيران براين هوك إن هناك تغيرا مهما جدا في الموقف الأوروبي تجاه إيران.

وأكد هوك ، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس ، أن الموقف الأوروبي الحالي بشأن إيران يعتبر هزيمة دبلوماسية لطهران.

وشدد الدبلوماسي الأمريكي على ضرورة مراقبة تحركات الحرس الثوري الإيراني، بحرا وجوا، مضيفا أن إيران نفذت عملا حربيا ضد المملكة العربية السعودية، مؤكدا ضرورة مواجهة محاولات طهران لإقامة هلال إيراني في المنطقة.

وحول العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران ، أشار هوك إلى أن واشنطن لديها تصميم على تعزيز العقوبات المفروضة على طهران.