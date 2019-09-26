  • عاجل:النائب العام يأمر بالتحقيق في وقائع التحريض على التظاهرات وما تبعها من أحداث

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    سعر الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي توماس كوك الطقس سد النهضة أسعار الذهب انتخابات تونس هجوم أرامكو السعودية

    إجراءات أمنية مشددة في كابول استعدادا للانتخابات الرئاسية

    08:55 م الخميس 26 سبتمبر 2019
    إجراءات أمنية مشددة في كابول استعدادا للانتخابات الرئاسية

    إجراءات أمنية مشددة في كابول استعدادا للانتخابات ا

    كابول - (أ ش أ)

    بدأت السلطات الافغانية تشديد الإجراءات الأمنية في كابول استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تنطلق بعد غد /السبت/.

    وذكرت قناة (روسيا اليوم) - في نشرتها الليلة باللغة الانجليزية - أن السلطات الأفغانية سوف تمنع بمقتضى هذه الإجراءات الأمنية سير الشاحنات في شوارع كابول لمنع وقوع التفجيرات الانتحارية، كما قررت وزارة الداخلية تشديد الإجراءات الأمنية في نقاط التفتيش فى كابول.

    وأشارت (روسيا اليوم) إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة في أفغانستان تواجه مخاطر كبيرة من أعمال العنف، حيث نفذت حركة طالبان الأفغانية المتمردة سلسلة من التفجيرات استهدفت مكاتب الحملات الانتخابية والمسيرات والاماكن الاخرى ذات الصلة بالانتخابات .

    هذا المحتوى من

    شرطة كابول الأمن الأفغاني انتخابات أفغانستان

    الخبر التالى:

    لبنان: أزمة وقود بعد إعلان المحطات الإضراب بسبب نقص "الدولار" (صور)
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان