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    فرنسا تعلن الإثنين المقبل يوم حداد وطني بعد وفاة جاك شيراك

    08:44 م الخميس 26 سبتمبر 2019
    فرنسا تعلن الإثنين المقبل يوم حداد وطني بعد وفاة جاك شيراك

    الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

    باريس - (د ب أ)

    أعلنت فرنسا يوم الاثنين المقبل يوم حداد وطني بمناسبة وفاة الرئيس الأسبق جاك شيراك.

    ومن المقرر أن يقام قداس لشيراك في كنيسة سان سولبيس ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش)، وفقًا لقصر الإليزيه.

    وأضاف القصر أيضًا إنه سيفتح أبوابه من الساعة التاسعة من مساء اليوم إلى يوم الأحد ليقدم المواطنون تعازيهم.

    وسيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخطاب في الساعة الثامنة مساء اليوم بمناسبة وفاة شيراك.

    جاك شيراك فرنسا حداد باريس قصر الإليزيه

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