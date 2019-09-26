فرنسا تعلن الإثنين المقبل يوم حداد وطني بعد وفاة جاك شيراك

باريس - (د ب أ)

أعلنت فرنسا يوم الاثنين المقبل يوم حداد وطني بمناسبة وفاة الرئيس الأسبق جاك شيراك.

ومن المقرر أن يقام قداس لشيراك في كنيسة سان سولبيس ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش)، وفقًا لقصر الإليزيه.

وأضاف القصر أيضًا إنه سيفتح أبوابه من الساعة التاسعة من مساء اليوم إلى يوم الأحد ليقدم المواطنون تعازيهم.

وسيلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخطاب في الساعة الثامنة مساء اليوم بمناسبة وفاة شيراك.