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    محقق أمريكي: افتراضات خاطئة في تصميم طائرات بوينج "ماكس 737"

    08:41 م الخميس 26 سبتمبر 2019
    محقق أمريكي: افتراضات خاطئة في تصميم طائرات بوينج "ماكس 737"

    طائرة بوينج 737

    نيويورك - (د ب أ)

    قال المحقق الأمريكي في حوادث الطيران إن شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات قامت بافتراضات خاطئة في تصميم طائرات " 737" ماكس بشأن كيفية تعامل الطيارين في حالات الطوارئ، وذلك في توصيات عن السلامة صادرة إلى إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية "إف أيه أيه" اليوم الخميس.

    وتأتي هذه الإرشادات بعد تحقيق استمر لمدة شهر من جانب المجلس الوطني لسلامة النقل "إن تي إس بي" في أعقاب حادثي تحطم مروعين في إندونيسيا وإثيوبيا في أكتوبر ومارس الماضيين، وكانت فيهما الطائرة من طراز بوينج 737" ماكس ، ما أدى إلى حظر طيران هذا الطراز .

    وتعرضت شركة بوينج لاتهامات بأنها تعجلت بطرح طراز 737 ماكس في السوق بسرعة كبيرة للغاية، ما أدى إلى إهمال الشركة لمخاوف السلامة.

    وتركز تحقيق المجلس على نظام برمجيات مصمم للتعامل مع حالات الطوارئ والمعروف باسم "إم سي أيه إس" الذي تقول بوينج إنه كان له دور في التسبب في حادثي التحطم.

    وقال روبرت سوموالت رئيس المجلس الوطني لسلامة النقل" في بيان صحفي إننا "رأينا في هذين الحادثين أن الطاقم لم يتعامل بالطرق التي افترضت بوينج وإدارة الطيران الاتحادية أن يتعامل بها".

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