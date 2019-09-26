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    وزير الخارجية السعودي يلتقي رئيس الوزراء السوداني في نيويورك

    07:52 م الخميس 26 سبتمبر 2019
    وزير الخارجية السعودي يلتقي رئيس الوزراء السوداني في نيويورك

    الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف

    الرياض/نيويورك - (أ ش أ)

    التقى وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مقر الأمم المتحدة اليوم /الخميس/، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

    وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن اللقاء جرى خلاله مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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    Asha
    ابراهيم العساف الخارجية السعودية رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك
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