وزير الخارجية السعودي يلتقي رئيس الوزراء السوداني في نيويورك
07:52 م الخميس 26 سبتمبر 2019
الرياض/نيويورك - (أ ش أ)
التقى وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مقر الأمم المتحدة اليوم /الخميس/، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن اللقاء جرى خلاله مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
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