وزير الخارجية السعودي يلتقي رئيس الوزراء السوداني في نيويورك

الرياض/نيويورك - (أ ش أ)

التقى وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مقر الأمم المتحدة اليوم /الخميس/، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن اللقاء جرى خلاله مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.