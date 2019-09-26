روحاني يرد على اتهامات السعودية بوقوف إيران وراء هجوم أرامكو

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، إن من يقوم بتوزيع الاتهامات نحو إيران عليه أن يقدم الأدلة التي توضح ما إذا كان الهجوم الذي استهدف منشآت أرامكو النفطية، قد جاء من شمال أو جنوب السعودية.

واتهمت المملكة وعدد كبير من دول العالم على رأسها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران بالوقوف وراء الهجوم على المنشآت النفطية التابعة لعملاق النفط العالمي.

وأضاف روحاني في مؤتمر صحفي بمدينة نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، إنه فيما يتعلق بالأزمة في اليمن والهجوم ضد أرامكو "اعتبر أن الشعب اليمني له الحق في الدفاع عن نفسه مشيرا إلى أن اليمنيين يمتلكون صواريخ متطورة وطائرات مسيرة هاجمت المملكة من قبل. من يهاجمون الآخرين عليهم أن يقدموا الأدلة إن كانت جاءت الهجمات من الشمال أو من الجنوب لدعم مزاعمهم".

وأشار روحاني أيضًا إلى أنه في اتصالات مع دول أوروبية حمّلت إيران مسئولية الهجوم، قال روحاني إنهم أبلغوا طهران بأنهم لا يمتلكون أدلة حاليا "لكن اليمنيون لا يمتلكون تلك الأسلحة المتطورة".

وتابع في رده على الصحفيين "دعونا نتوحد ونتعاون لإنهاء الحرب في المنطقة بدلا من تبادل الاتهامات، اقترح على أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا توقيف تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات لاستخدامها في اليمن، وإقناعهم بوقف الحرب هناك".