أسرة رئيس زيمبابوي الراحل تعلن عن دفنه في مسقط رأسه السبت المقبل

هراري - (د ب أ):

دخلت المعركة حول مكان دفن رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي منعطفا آخر اليوم الخميس، حيث قال متحدث باسم العائلة إنه سيدفن مطلع الأسبوع المقبل في مسقط رأسه الريفي في كوتاما.

وحظى موجابي، الذي توفي عن عمر يناهز 95 عامًا في سنغافورة في السادس من سبتمبر، بالتقدير لسياساته التحررية والانتقاد بسبب حكمه الديكتاتوري لاحقًا في الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا.

وأرادت حكومة زيمبابوي أن يدفن موجابي في مقبرة "ناشيونال هيروز" بهراري، وهو مزار على قمة تل في العاصمة هراري مخصص للنخبة، لكن عائلته دفعت من أجل دفنه في كوتاما إلى جانب والدته.

واستقر الجانبان في نهاية المطاف على ضريح في مقبرة "ناشيونال هيروز" وتأجيل الجنازة حتى شهر أكتوبر حتى يمكن بناء الهيكل.

ولكن ليو موجابي المتحدث باسم الأسرة أخبر وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس أنه تلقى تعليمات من العائلة للذهاب إلى كوتاما - الواقعة على بعد 85 كيلومتراً من هراري - "لاتخاذ الترتيبات اللازمة للدفن ، الذي من المقرر الآن بعد غد السبت".

ولم يكشف عن أية تفاصيل أخرى حول ما تسبب في التغيير المفاجئ للخطط.