مُسرِب مكالمة ترامب والرئيس الأوكراني يتهم البيت الأبيض بـ"التحريف"

واشنطن - (د ب أ):

اتهم مسرب مكالمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير سيلينسكي، البيت الأبيض بتزييف نص المكالمة، وذلك حسب الشكوى الكتابية للمسرب المجهول الذي يعمل في صفوف المخابرات الأمريكية، والتي نشرتها لجنة مجلس النواب الأمريكي المسئولة عن مراقبة أنشطة المخابرات، اليوم الخميس في واشنطن.

وجاء في الشكوى أن العديد من مسؤولي البيت الأبيض حاولوا في الأيام التالية للمكالمة أواخر تموز/يوليو الماضي منع الوصول للنص المكتوب للمكالمة، مما أعطى انطباعا بأنهم كانوا يدركون أن نص ما دار بين الطرفين مثير للتحفظ.

تسببت هذه الشكوى في الكشف عن فضيحة المكالمة الهاتفية المثيرة للجدل بين ترامب ونظيره الأوكراني. ونشر محضر بشأن المكالمة الهاتفية أمس الأربعاء بالفعل، ولكن المحضر لا يذكر نص المكالمة بل يعتمد على الملاحظات التي سجلها الحاضرون.

يرى الكثير من أعضاء الحزب الديمقراطي، المعارض، أن محضر المكالمة يدل على أن ترامب أراد الاستعانة بحكومة أجنبية للإضرار بخصمه، جو بايدن، الديمقراطي صاحب الفرص الأفضل، على الأرجح، في الفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020، محاولا بذلك التأثير على المعركة الانتخابية.

وبدأ الديمقراطيون في مجلس النواب، أمس الأول، الثلاثاء، إجراءات عزل ترامب، حيث يتهمونه بمخالفة الدستور، ويصرون على سماع نص المكالمة.

من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتزامه نشر نسخة من مكالمة أخرى مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ووصف ترامب هذه "المكالمة الأولى" باعتبارها "مكالمة بريئة للغاية".

وذكر ترامب أمس أن الصحفيين بإمكانهم "الاطلاع عليها في أي وقت يحتاجونها فيه".

وقال ترامب عن المكالمات: "كانت كلها ممتازة".