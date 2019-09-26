السودان يُغلق حدوده مع ليبيا وأفريقيا الوسطى منعًا للتهريب

القاهرة- (مصراوي):

قرر مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الخميس، إغلاق الحدود مع ليبيا وإفريقيا الوسطى، منعًا لعمليات التهريب، حسبما ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا).

وجاء القرار خلال اجتماع دوري للمجلس برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في مدينة نيالا جنوب دارفور .

وأقرّ المجلس، بحسب (سونا)، عددا من القضايا الأمنية والسياسية والاجتماعية والخدمية.

من جهته، صرّح عضو المجلس والمتحدث الرسمي باسمه محمد الفكي سليمان، بأن الاجتماع ناقش القضايا الأمنية في الإقليم على ضوء تداعيات الأحداث التي حدثت بمدينة نيالا خلال الأيام السابقة.

كما أكد أن أعضاء المجلس السيادي أبدوا اهتماما كبيرا بهذا الأمر ويسعون لحله، لافتاً إلى أنهم اطلعوا على عدد من التقارير.

كانت ديالا كانت شهدت احتجاجات طلابية، قِوبلت برد وُصِف بالعنيف من قبل عدد من المسؤولين والسياسيين في السودان.