رئيس النيجر يدعو إلى إشراك الاتحاد الأفريقي في الملف الليبي

نيامي- (أ ف ب):

دعا رئيس النيجر محمدو يوسوفو، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، إلى إشراك الاتحاد الأفريقي في مساعي حل النزاع الليبي والى منح قوة الأمم المتحدة في مالي تفويضا أكبر في مواجهة المسلحين الجهاديين.

ولخص يوسوفو وهو أيضا الرئيس المباشر للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، بذلك موقف نظرائه في دول الساحل الذين عبروا عنه هذا الأسبوع من منبر الجمعية العامة للامم المتحدة.

-يطالب قادة منطقة الساحل بتفويض قوي لقوة الأمم المتحدة في الساحل. كيف يكون ذلك والقوة تعد حاليا 13 الف عنصر؟

الوضع الأمني يتدهور والتهديد يتمدد. هناك دول كانت بمنأى (من تهديد الجهاديين) باتت الان معنية به.

وقوة الأمم المتحدة موجودة منذ سنوات في مالي. ولديها تفويض حفظ السلام. يتعين منحها تفويضا أكبر وتوسيع نطاق عملها الى ما أبعد من مالي.

لا يجب أن تقتصر على تفويض حفظ السلام ويتعين ان تحصل على تفويض هجومي حتى تتمكن من محاربة الارهاب. لدينا سابقة مع مهمة الاستقرار في الكونغو الديموقراطية التي تضم في صلبها وحدات كافحت الحركات المسلحة.

الاتحاد الافريقي متفق معنا. لكن يبقى أن نقنع الامم المتحدة ومجلس الأمن.

- ما هو موقفكم من معارضة واشنطن تقديم تمويل من الأمم المتحدة للقوة المشتركة لمجموعة الساحل؟

هذه القوة المشتركة على وشك أن تصبح عملانية ولدينا عمليات ستبدأ قريبا جدا. لكن يتعين تعزيزها ووضعها تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة (الذي يفتح المجال أمام تمويل الأمم المتحدة).

نحن لا نخوض هذه المعركة فقط من أجل أمننا، بل أيضا من أجل الامن العالمي. ونحن لا نطلب من المجتمع الدولي مستوى الانخراط الذي تم في افغانستان او سوريا حيث تم تخصيص امكانات هائلة.

تعهد شركاؤنا بمنحنا 400 مليون (يورو) لكن للاسف لم يوفروا حتى هذا التاريخ هذه الـ 400 مليون.

- يطلب قادة دول الساحل تعيين ممثل خاص مشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في ليبيا، هل ترفضون بذلك مهمة المبعوث الحالي غسان سلامة؟

أدى انعدام الأمن وغياب الدولة في ليبيا الى تدفق السلاح، هذا يشكل مصدر قلق لنا. الازمة متواصلة منذ 2011، يتعين بذل كل جهد لحلها سريعا.

تملك أفريقيا خبرة تأكدت للتو في السودان. ليبيا ضمن القارة الافريقية، ليبيا افريقية، ولا يمكن حل المشكلة في ليبيا مع تهميش الاتحاد الافريقي. يجب تعيين مبعوث خاص مشترك. ليس مبعوثا خاصا للاتحاد الافريقي الى جانب مبعوث خاص للامم المتحدة، بل مبعوث خاص واحد للمنظمتين ومن المستحسن أن يكون افريقيا، للاهتمام بالملف الليبي.

كل المبادرات القائمة حتى الآن تنص على انتخابات. لكن لا يمكن تنظيم انتخابات في الظروف الأمنية الحالية في ليبيا. نحن نضع العربة أمام الحصان، يتعين أولا ترميم الدولة ثم تنظم لاحقا الانتخابات.

في السودان كانت الدولة منهارة تقريبا. صالحنا مختلف الأطراف وأقمنا حكومة. لدينا الآن مؤسسات ستقود المرحلة الانتقالية للوصول إلى انتخابات.

هذا ما يجب فعله في ليبيا.