بن فليس: أملك مشروعا لإخراج الجزائر من أزمتها

الجزائر - (د ب أ):

قال علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات المعارض اليوم الخميس، إنه يملك مشروعا قادرا على إخراج الجزائر من أزمتها الاقتصادية والسياسية، ويستهدف تعزيز الديمقراطية التي تكرس سلطة الشعب.

وأكد بن فليس ، في مؤتمر صحفي، انه في حال اذنت له اللجنة المركزية للحزب بالترشح للانتخابات الرئاسية، سيتوجه للشعب الجزائري وسيطرق أبوابه من أجل الحصول على ثقته.

وتفصل اللجنة المركزية للحزب اليوم في ترشح بن فليس من عدمه، للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

وقال بن فليس: " أملك مشروعا منذ 2004 وحينته (حدثته) في 2014، أعرف أسباب الأزمة التي تعاني منها الجزائر، واعتقد انني أملك الحلول للمشاكل السياسية والاقتصادية التي يعاني منها البلد".

وذكر بن فليس، أنه كان معارضا شرسا للرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، الذي نافسه مرتين على رئاسة الجزائر في 2004 و2014، موضحا أن آلة التزوير هي من كانت تقف حائلا امامه في الفوز.

وتابع :" النضال السياسي لا يعني ابدا البقاء في المنزل بل هو معركة مستمرة، لست من أولئك الذين ينتظرون ما يفعله الاخرون، أنا مدافع شرس عن الحريات وعن حقوق الانسان وحقوق المرأة والطفل، ولست مستعدا لتلقي دروس من أحد في هذا المجال".

وتمسك بن فليس، برحيل الحكومة لأنه يعد برأيه عامل طمأنة وتهدئة للشعب الجزائري، لافتا أن المصادقة على قانون السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، وقانون الانتخابات، يعد تقدما كبيرا في طريق تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.

ورحب بن فليس، بالإفراج عن الناشط السياسي كريم طابو، وقال إنه سعد كثيرا لذلك، معربا عن أمله في اتخاذ إجراءات تهدئة مماثلة.